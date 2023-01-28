صدور نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور

تواصل – فريق التحرير:

صدرت نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن لجميع المتقدمين الآن الدخول إلى حساباتهم الشخصية والتأكد من النتيجة.

وكان آلاف المواطنين ترقبوا صدور الأهلية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، فيما يأمل آخرون في أن تكون الدفعات الجديدة أعلى من السابقة.

الاستعلام عن حالة الأهلية

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك ردًا عبر حسابه في موقع “تويتر” على سؤال لأحد المستفيدين يقول إنه “من 4 أشهر لايوجد حالة أهلية مقدمة على الضمان المطور، والحالة متقدم فقط”.

وقال إنه “في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي: ( اضغط هنا )

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