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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.. “الكهرباء” تطلق 3 مبادرات للسلوك الإيجابي
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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.. “الكهرباء” تطلق 3 مبادرات للسلوك الإيجابي

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.. “الكهرباء” تطلق 3 مبادرات للسلوك الإيجابي

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.. “الكهرباء” تطلق 3 مبادرات للسلوك الإيجابي
٠١:٥٢:٢١ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاث مبادرات رئيسة، ضمن ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟) الذي تنظمه أمارة منطقة مكة المكرمة، سنويا، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة.

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تخدم شريحة واسعة من المجتمع 

من جانبه، قال المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء، إن المبادرات الثلاث تأتي ضمن برامج المسئولية الاجتماعية في الشركة وتخدم من خلالها شريحة غالبة علينا من المجتمع في المنطقة.

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السلوك الإيجابي ومساعدة الأهالي

وأوضح العمري أن أولى مبادرات الشركة تحمل عنوان (سلوكنا الإيجابي قدوة داخل الاحياء) وتقام بالتعاون مع مراكز الأحياء، وتهدف إلى ترسيخ السلوك الإيجابي بين سكان الاحياء.

وتطرق العمري إلى المبادرة الثانية، التي تحمل عنوان (ترميم وإصلاح منازل الاسر ) وتهدف الى تأهيل وترميم منازل بعض الأسر المتعففة في أحياء مكة المكرمة.

أما  المبادرة الثالثة فتحمل عنوان (طلابنا قدوة) وتهدف إلى تقديم ورش تدريبية وتأهيلية لطلاب المدارس ترسخ مبدأ القدوة الحسنة بين الطلاب.

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