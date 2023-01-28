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تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١٢:٤٨:٣٣ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل”أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 28 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.06

وأمس، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.07

الكلمات الدلالية:
أخبار ساما أسعار العملات الأجنبية اقتصاد السعودية البنك المركزي السعودي الدرهم اليورو مقابل الريال

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