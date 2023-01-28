السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
غرامة مليون دولار.. بنك أمريكي يعاقب موظفيه حالة استخدام “واتساب”
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غرامة مليون دولار.. بنك أمريكي يعاقب موظفيه حالة استخدام “واتساب”

غرامة مليون دولار.. بنك أمريكي يعاقب موظفيه حالة استخدام “واتساب”

غرامة مليون دولار.. بنك أمريكي يعاقب موظفيه حالة استخدام “واتساب”
١٢:٣١:٢٩ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة وغريبة قرر بنك مورغان ستانلي الأمريكي، تغريم موظفيه مليون دولار عند استعمال واتساب.

غرامة مليونية بسبب واتساب:

وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم البنك على هذه الخطوة بهدف القضاء على إساءة استخدام التطبيق وتطبيقات أخرى، ما تسبب في جدل واسع.

ووفقاً للقرار الجديد سيتعرَّض المصرفيون،  للغرامات في أي منصب بداية من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص.

وتوقع الغرامة اعتمادًا على مدى الانتهاك، وذلك إذا تم اكتشاف أنهم استخدموا واتساب أثناء العمل.

كما سيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل، أو استرداده من الحوافز أو المكافآت التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.

وقد تم سنّ العقوبات بعد موافقة مورغان ستانلي على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيديرالية بسبب الاستخدام المتفشي لتطبيق واتساب لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.

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الكلمات الدلالية:
بنك مورغان ستانلي تطبيق والتساب غرامة مليون دولار واتساب

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