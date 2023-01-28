السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة تدين وتستنكر بشدة إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية على حرق المصحف الشريف
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المملكة تدين وتستنكر بشدة إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية على حرق المصحف الشريف

المملكة تدين وتستنكر بشدة إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية على حرق المصحف الشريف

المملكة تدين وتستنكر بشدة إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية على حرق المصحف الشريف
١٢:٠٦:٣٨ م، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، بسبب إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخ من المصحف الشريف.

تحذير المملكة:

وحذرت الخارجية في بيانها من خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة والتي تكررت مع الأسف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوة حرية التعبير، دون وجود رد فعل واذح تجاه إيقاف هذه الممارسات.

وشددت الوزارة على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تساهم في تاجيج الكراهية والصراع.

حرق المصحف بهولندا:

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

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الكلمات الدلالية:
استنكار المملكة الدنمارك السعودية السويد المصحف الشريف حرق المصحف هولندا وزارة الخارجية

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