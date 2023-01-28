مواطن يوثق تجول ذئب في نفود أشيقر (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والذي وثقه مواطن، حيث يظهر ذئبا يتجول في منطقة بنفود أشيقر.

تجول الذئب:

وعلق المواطن على مقطع الفيديو الذي تم تداوله :”شوفوا هذا ذئب.. وهذا راعي ما يدري يقول إنه كان واقف يصلي”.

بينما أوضح راعي الإبل اليمني:”أظن أنه كلب.. وشخص قلت له هذا كلب صغير.. قال لي هذا ذئب”.

وأفاد موثق الفيديو:”الذئاب انتشرت عندنا الله يعين.. الواحد يكشت ويجي ذيب يأكله”.

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أسود وذئب:

وفي وقت سابق تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بحوزته كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض (8 أسود وذئب)، بمنطقة الرياض، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وأكد أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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