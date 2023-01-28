السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مواطن يوثق تجول ذئب في نفود أشيقر (فيديو)
“ويخلق ما لا تعلمون”.. فيديو مذهل للفيل يتفوق على الزرافة في الطول
بعد الإطاحة بالقاتلة.. وصول جثمان الطالب المبتعث “الوليد الغريبي” للمملكة خلال أيام
وصية  النبي ﷺ “لا تغضب”.. 9 طرق تجعلك تتحكم بغضبك
نشطاء يتداولون نصيحة ذهبية عن ” التقوى” للداعية “عبدالله باناعمة” (فيديو)
جازان تتصدر التريند بعد الهزة الأرضية

الرئيسية

 /

منوعات

 /

“ويخلق ما لا تعلمون”.. فيديو مذهل للفيل يتفوق على الزرافة في الطول

“ويخلق ما لا تعلمون”.. فيديو مذهل للفيل يتفوق على الزرافة في الطول

“ويخلق ما لا تعلمون”.. فيديو مذهل للفيل يتفوق على الزرافة في الطول
١١:٢٦:٥٩ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تفوق الفيل على الزرافة بفارق  يصل إلى (3.2 متر) لصالح الفيل.

تفوق الفيل:

وبحسب الفيديو فإنه رغم أن الزرافة تُعتبر أطول حيوان على كوكبنا وتستطيع التقاط الأشياء من ارتفاع (6.3 متر) إلا أن الفيل يستطيع التغلب عليها من هذه الناحية.

ويظهر الفيديو وقوف الفيل على قدميه الخلفيتين ورفع خرطومه للأعلى حتى يصل إلى ارتفاع (9.5 متر).

اقرأ أيضا:

شاهد.. أسد يصطاد زرافة ضخمة ويجرها من رأسها

رقبة الزرافة:

يذكر أن علماء كشفوا في وقت سابق للمرة الأولى عن الجينات التي تسهم في تفسير كيف طورت أطول الحيوانات على الأرض رقابها المميزة كالزرافة،  مشيرين إلى أن الرقبة الطويلة والقلب القوي تطورا جنبا إلى جنب بدعم من عدد قليل نسبيا من التغييرات الجينية.

وقال موريس الباحث بالمعهد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا في تنزانيا “توجد نظريات كثيرة بشأن كيفية نمو رقبة الزرافة بهذا الطول .. لكن يبدو أن تطور القلب والأوعية الدموية حدث بالتوازي مع تطور الهيكل العظمي.”

ونمو الزرافة ليس سهلا إذ أن ضخ الدم مسافة مترين أعلى من الصدر حتى المخ يحتاج قلبا “بمحرك تيربو” وضعف ضغط الدم لدى غيرها من الثدييات.

وتحتاج الزرافة أيضا لصمامات أمان خاصة تمكنها من الانثناء من أجل الشرب ورفع رأسها مرة أخرى دون أن تفقد الوعي.

اقرأ أيضا:

فيديو طريف.. إيل يتقمص دور الأسد ويطارد زرافة

الكلمات الدلالية:
الزرافة الفيل تفوق الفيل خرطوم الفيل رقبة الزرافة

مواد ذات صلة

المزيد
تطوير محركات بريطانية تسمح بالسفر إلى أي مكان حول العالم في 4 ساعات

تطوير محركات بريطانية تسمح بالسفر إلى أي مكان حول العالم في 4 ساعات

١١:٣٧ م، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٥
عريس ترك «عروسه» ليقضي ليلة الدخلة مع طيور الزينة

عريس ترك «عروسه» ليقضي ليلة الدخلة مع طيور الزينة

٠٩:٤٤ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١١
للديكور والترفيه.. مطعم تايواني يقدم وجباته لزبائنه وسط «الكتاكيت» (فيديو)

للديكور والترفيه.. مطعم تايواني يقدم وجباته لزبائنه وسط «الكتاكيت» (فيديو)

٠٣:٢٣ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧
«بعد اعتماده رسميًا بالمملكة» دول متقدمة تُطبق نظام الـ 3 فصول.. تعرف عليها؟

«بعد اعتماده رسميًا بالمملكة» دول متقدمة تُطبق نظام الـ 3 فصول.. تعرف عليها؟

١٢:٠٥ ص، الأربعاء، ١٨ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *