“ويخلق ما لا تعلمون”.. فيديو مذهل للفيل يتفوق على الزرافة في الطول

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تفوق الفيل على الزرافة بفارق يصل إلى (3.2 متر) لصالح الفيل.

تفوق الفيل:

وبحسب الفيديو فإنه رغم أن الزرافة تُعتبر أطول حيوان على كوكبنا وتستطيع التقاط الأشياء من ارتفاع (6.3 متر) إلا أن الفيل يستطيع التغلب عليها من هذه الناحية.

ويظهر الفيديو وقوف الفيل على قدميه الخلفيتين ورفع خرطومه للأعلى حتى يصل إلى ارتفاع (9.5 متر).

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رقبة الزرافة:

يذكر أن علماء كشفوا في وقت سابق للمرة الأولى عن الجينات التي تسهم في تفسير كيف طورت أطول الحيوانات على الأرض رقابها المميزة كالزرافة، مشيرين إلى أن الرقبة الطويلة والقلب القوي تطورا جنبا إلى جنب بدعم من عدد قليل نسبيا من التغييرات الجينية.

وقال موريس الباحث بالمعهد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا في تنزانيا “توجد نظريات كثيرة بشأن كيفية نمو رقبة الزرافة بهذا الطول .. لكن يبدو أن تطور القلب والأوعية الدموية حدث بالتوازي مع تطور الهيكل العظمي.”

ونمو الزرافة ليس سهلا إذ أن ضخ الدم مسافة مترين أعلى من الصدر حتى المخ يحتاج قلبا “بمحرك تيربو” وضعف ضغط الدم لدى غيرها من الثدييات.

وتحتاج الزرافة أيضا لصمامات أمان خاصة تمكنها من الانثناء من أجل الشرب ورفع رأسها مرة أخرى دون أن تفقد الوعي.

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