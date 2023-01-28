وصية  النبي ﷺ “لا تغضب”.. 9 طرق تجعلك تتحكم بغضبك

تواصل- فريق التحرير:

جاء في الأثر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: «لا تغضب فردد مرارا قال: لا تغضب».. راوه البخاري، وذلك لأن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير.

وحذرت دراست حديثة من أن الغضب الطبيعي إذا تحوّل إلى مشاعر كراهية أو انتقام، أو إيذاء للشخص الآخر، سببه الأول كتمان الغضب في وقته، ومنع انطلاقه في التفاصيل الصغيرة، فيكبُر ويتضخّم، وقد يدفع إلى الانتقام.

طرق لتفادي الغضب:

وهناك طرق يمكن فيها تجنب الغضب منها:

-تجنب كلمات التعميم مثل “أبدا ودائما”، فمع أنك تشعر بهذه العبارات وبحقيقتها، فإنها تجعل الطرف الآخر يشعر كأنه لا يقدم شيئا أبدا,

– استخدم المنطق حتى عندما لا يكون له ما يبرره، فالغضب في أحيانٍ كثيرة يجعلك غير منطقي.

– ترجم توقعاتك من الطرف الآخر إلى طلبات محددة، سواء كانت عدالة أو تقديرا أو مشاركة أو اهتماما.

– الجأ إلى الاسترخاء، فقد تساعدك إستراتيجيات الاسترخاء والتنفس العميق على استعادة توازنك وتهدئة انفعالاتك وجعل الحوار أقوى والمكاسب أكبر.

– حسّن مهاراتك في التواصل، وحاول التوقف عن الغضب وعدم التمادي فيه، واستمع إلى الآخر وجهّز ردا ملائما للموقف بأسلوب ليّن ولطيف.

– مارس الرياضة، كونها تساعدك على تقليل التوتر والضغوط العصبية. وكن نشيطا، واستمتع بصباحات تتنفس فيها ماشيا.

طرق سريعة:

– ابتعد عن المحفزات، إذا كنت تكره قيادة السيارة في الزحام، استقل وسيلة نقل عامة.

– إذا كنت تكره الفوضى، أغلق باب غرفة طفلك.

– إذا كان الصوت العالي يزعجك، رتّب غرفة خاصة بعازل للصوت.

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