نشطاء يتداولون نصيحة ذهبية عن ” التقوى” للداعية “عبدالله باناعمة” (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء ومدونون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للداعية الراحل ” عبد الله باناعمة” يتحدث فيه عن التقوى وهو طريح الفراش.

تحقيق التقوى:

ويوجه الداعية بانعمة – رحمه الله- نصيحته بالتزام التقوى قائلا :” الجنة لا يدخلها إلا المتقون، فاحرص أن تكون من أهل الجنة ، لأن رمضان ما جعل إلا ” لعلكم تتقون”.

وأضاف الشيخ بانعمة في حديثه المتداول أيضا :” وما جعل الحج إلا ” وتزودوا فإن خير الزاد التقوى”.. وأنه لن يصل إلى الله يوم القيامة إلا من ” أتى بقلب سليم”.

وكان الداعية عبدالله باناعمة، قد توفي فجر أمس الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتصدر هاشتاق (#عبدالله_بانعمه) صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث نعى عدد من الدعاة والمواطنين الداعية باناعمة، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكون المرض الذي أصابه طوال 30 عامًا في حياته كفارة له.

وأشار الكثير من الناشطين إلى أن صلاة الجنازة على الداعية باناعمة ستقام بعد صلاة الجمعة من المسجد النبوي بمشيئة الله تعالى.

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إصابته بالشلل

وأُصيب الداعية (رحمه الله) بشلل رباعي منذ 31 عامًا، وكشف في تصريح صحفي سابق أن سبب إصابته بالشلل تعود إلى أيام دراسته بالصف الأول الثانوي، حيث قرر وبعض أصدقائه التنزه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه أصيب بشلل كامل.

داعية حتى آخر أيامه

وتداول المغردون مقطع فيديو يمثل آخر تسجيل وكلمات للداعية قبيل موته، والذي طمأن فيه الجميع على صحته وأنه بخير حال، مؤكدًا أنه لا ينقصه إلا محبة الناس له، سائلًا الجميع الدعاء له ولجميع مرضى المسلمين.

وعلى الرغم من مرضه طوال 31 عامًا إلا أنه بدا صابرًا محتسبًا وهو يصفه بأنه “وعكة بسيطة” متمنيًا ألا يحرمه الله تعالى من بلوغ رمضان، واصفًا الشهر الكريم بأنه شهر التصفية، وداعيًا الجميع إلى اغتنام الفرصة وتقوى الله فيما بقي ليغفر الله لنا ما مضى وما بقي.

ومارس الداعية (رحمه الله) فن الدعوة في آخر كلمات له في الحياة، فقال: “من كانت بينه وبين أخيه قطيعة رحم فليصلها، ومن كان أغضب أمه فليصالحها ويقبل رجلها، ومن عنده حقوق عند الناس فليردها، ومن بينه وبين الله معصية فليجدد إيمانه ويتوب قبل أن يأتيه الموت فجأة “قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم”.

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