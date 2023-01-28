جازان تتصدر التريند بعد الهزة الأرضية

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاج جازان موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة صباح اليوم السبت، عقب الهزة الأرضية التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله على حساب جازان الآن وحسابات أحرى بالمملكة.

وعلق حساب عطر الروح على الواقعة قائلا :” شاهد .. لحظة حدوث الهزة الأرضية في جازان بردا وسلاما تمر ولاتضر يا أهل جازان الله يحفظ مملكتنا من الزلازل والبراكين”.

كما علق حساب يحيي المالكي:” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله ان يرحمنا برحمته”.

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تفاصيل الهزة:

شعر بعض سكان محافظات جازان فجر اليوم بهزة أرضية، حيث تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لهزة أرضية لبعض المنازل التي تأثرت بها فجر اليوم.

وعلق أحد رواد تويتر على ما تم تداوله قائلا: ” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله ان يرحمنا برحمته”.

وعلق آخر بالقول :” الهزة في فيفا بني مالك بلغازي هروب جبال خاشر جبال الحشر”.

بينما علبق آخر قائلا :” والله من قوة الهزه إني أحسب شي طاح علينا يا سيارة ياصخرة كبيرة .. يارب الطف بنا”.

كما توجه البعض بالدعاء حيث كتب أحدهم :” اسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم ويصرف عنا وعنهم كل مكروه”.

وعلق آخر على ما تم تداوله قائلا :” الله هوا خيراً حافظاً وهوا ارحم الراحمين”.

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