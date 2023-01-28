توقعات الطقس: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

ضباب وانخفاض في درجات الحرارة:

كما أن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

بينما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

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