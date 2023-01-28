هزة أرضية على جازان فجر اليوم .. وفيديو يوثق الواقعة
تواصل- فريق التحرير:
شعر بعض سكان محافظات جازان فجر اليوم بهزة أرضية، حيث تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لهزة أرضية لبعض المنازل التي تأثرت بها فجر اليوم.
توثيق الهزة:
وعلق أحد رواد تويتر على ما تم تداوله قائلا: ” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله أن يرحمنا برحمته”.
وعلق آخر بالقول :” الهزة في فيفا بني مالك بلغازي هروب جبال خاشر جبال الحشر”.
بينما علق آخر قائلا :” والله من قوة الهزه إني أحسب شي طاح علينا يا سيارة ياصخرة كبيرة .. يارب الطف بنا”.
كما توجه البعض بالدعاء حيث كتب أحدهم :” أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم ويصرف عنا وعنهم كل مكروه”.
وعلق آخر على ما تم تداوله قائلا :” الله هوا خيراً حافظاً وهوا ارحم الراحمين”.
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