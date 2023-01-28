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هزة أرضية على جازان فجر اليوم .. وفيديو يوثق الواقعة

هزة أرضية على جازان فجر اليوم .. وفيديو يوثق الواقعة

هزة أرضية على جازان فجر اليوم .. وفيديو يوثق الواقعة
٠٩:٤٢:٢٧ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شعر بعض سكان محافظات جازان فجر اليوم بهزة أرضية، حيث تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لهزة أرضية لبعض المنازل التي تأثرت بها فجر اليوم.

توثيق الهزة:

وعلق أحد رواد تويتر على ما تم تداوله قائلا: ” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله أن يرحمنا برحمته”.

وعلق آخر  بالقول :”  الهزة في فيفا بني مالك بلغازي هروب جبال خاشر جبال الحشر”.

بينما علق آخر قائلا :”  والله من قوة الهزه إني أحسب شي طاح علينا يا سيارة ياصخرة كبيرة .. يارب الطف بنا”.

كما توجه البعض بالدعاء حيث كتب أحدهم :” أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم ويصرف عنا وعنهم كل مكروه”.

وعلق آخر على ما تم تداوله قائلا  :” الله هوا خيراً حافظاً وهوا ارحم الراحمين”.

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