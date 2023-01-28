هزة أرضية على جازان فجر اليوم .. وفيديو يوثق الواقعة

تواصل- فريق التحرير:

شعر بعض سكان محافظات جازان فجر اليوم بهزة أرضية، حيث تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لهزة أرضية لبعض المنازل التي تأثرت بها فجر اليوم.

توثيق الهزة:

وعلق أحد رواد تويتر على ما تم تداوله قائلا: ” هزة أرضية إحدى الكاميرات ترصد قوة الهزة الأرضية بجبل خاشر محافظة الداير منطقة جازان.. نسال الله أن يرحمنا برحمته”.

وعلق آخر بالقول :” الهزة في فيفا بني مالك بلغازي هروب جبال خاشر جبال الحشر”.

بينما علق آخر قائلا :” والله من قوة الهزه إني أحسب شي طاح علينا يا سيارة ياصخرة كبيرة .. يارب الطف بنا”.

كما توجه البعض بالدعاء حيث كتب أحدهم :” أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم ويصرف عنا وعنهم كل مكروه”.

وعلق آخر على ما تم تداوله قائلا :” الله هوا خيراً حافظاً وهوا ارحم الراحمين”.

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