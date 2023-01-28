بينها مكة والمدينة.. الأرصاد ينبه إلى رياح وأتربة مُثارة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى عدد من مناطق في المملكة.

أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “طريف وعرعر”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل ” الحناكية والمهد ووادي الفرع”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

4 – منطقة الجوف، وتشمل “أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 6 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الرياح والأتربة تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 6 مساءً.

تقلبات جوية ابتداءً من يوم الاثنين القادم

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة – بمشيئة الله تعالى – أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

وقال المركز وفق ما جاء في تقرير موجز عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن تلك التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، مع هطول أمطار رعدية، وتساقط للثلوج على أجزاء من شمال المملكة، وانخفاض درجات الحرارة.

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