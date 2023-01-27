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مذهل.. شاهد كيف يتم ترتيب حقائب السفر داخل الطائرة ؟

مذهل.. شاهد كيف يتم ترتيب حقائب السفر داخل الطائرة ؟

مذهل.. شاهد كيف يتم ترتيب حقائب السفر داخل الطائرة ؟
٠٢:٢٩:١٧ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يتم ترتيب حقائب السفر داخل طائرات الركاب العملاقة.

ترتيب الحقائب داخل الطائرة

وأوضح الفيديو المتداول، موظف المطار المختص بترتيب الحقائب داخل الطائرة بطريقة حديثة سريعة منظمة مرتبة حتى لا يضيع أي من أغراض المسافرين الذي فور وصولهم يجدون حقائبهم كما هي.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، حيث تعجب المتابعون من سرعة الموظف وكيف استطاع أن يضع حقائب المسافرين في المكان المخصص لها بطريقة أثارت دهشة الجميع.

نصائح غالية في كيفية ترتيب حقيبة السفر:

وحسب مدونة “فلاي إن”، المتخصصة في أخبار وعلوم الطيران فإن هناك نصائح هامة، للتعرف علي كيفية ترتيب وتنسيق حقيبة سفرك بشكل يجعل الأمر في غاية البساطة لتهنأ برحلة ممتعة بدون متاعب.

1- إعداد قائمة بالمستلزمات:

وذلك بتحضير قائمة مستلزمات الرحلة من الملابس التي يريد المسافر ارتدائها وأغراضه الشخصية.

2 – الإسعافات الأولية:

من الضروري أخذ بعض الشاش والقطن والمطهر، مسكن للآلام ، خافض حرارة، مطهر معوي، كريم جلدي لعلاج الحكة والالتهابات وقطرة مطهرة للعين.

3 – كتابة البيانات علي ملصق الحقائب:

وذلك بالحرص على كتابة الاسم على ملصق مع كآفة البيانات ولصقه على حقائب السفر.

4 – تنظيم الملابس:

من خلال لف كل قطعة من الملابس علي حده ووضعها بهذا الشكل في الحقيبة يوفر مساحة كبيرة ويحافظ علي الملابس من التكسر والتجعد.

5 – حقيبة اليد:

من أهم مستلزمات السفر، حقيبة اليد حيث يتم فيها وضع النقود والأشياء الثمينة مع كتابة البيانات ورقم الهاتف ورقم الرحلة، الأمر الذي سيكون مقيدًا حال ضياع أو حدوث أي خطأ في المطار.

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