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“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
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“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠١:٥٦:١٩ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف والسحب الممطرة على هذه المناطق من المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل ” الخرج والعاصمة الرياض ورماح”.

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2 – منطقة نجران، وتشمل “الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة”.

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3 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذتب والنبهانية وبريدة ورياض الخبرا وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا “.

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والرياح تبدأ من الساعة الثانية صباحًا وتسمر بمشيئة الله تعالى حتى التاسعة من صاح اليوم السبت.

تنبيهات برياح وأتربة مُثارة

وحذر المركز من فرصة هبوب تنبيهات برياح وأتربة مُثارة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة، مع سماء من غائمة لغائمة جزئيًا وتكون لبعض السحب الممطرة.

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أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأرصاد الضباب حالة الطقس سماء غائمة

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