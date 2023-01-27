بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن تصاعد دائرة العنف في فلسطين

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش عن قلقه من تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان له قال الأمين العام للأمم المتحدة: ” قلقون إزاء تصاعد العنف في في الأراضي الفلسطينية المحتلة وندعو لضبط النفس”.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تحدثت مرارًا عن الحاجة لخفض التصعيد وندين أي عنف يستهدف المدنيين.

وقال البيت الأبيض: إنه إزاء تجدد العنف بين الفلسطينين فإن أمريكا تدين الأفعال التي تؤدي إلى تصاعد التوتر، مؤكدًا أن الحاجة ملحة لخفض العنف من قبل جميع الأطراف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

سقوط 9 شهداء وإصابة العشرات

في الوقت نفسه، أثار سقوط 9 شهداء وإصابة العشرات على يد قوات جيش الاحتلال خلا اقتحام مخيم جنين الفلسطيني أمس، حالة من الغضب العربي والدولي.

وردًا عل العنف الصهيوني نفذ شاب منذ قليل عملية فدائية بالقدس، أسفرت على مقتل 8 صهاينة وعصابة عشرة آخرين من مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة.

الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسؤولية مجزرة جنين

فيما حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية التي ارتكبت صباح اليوم في مخيم ومدينة جنين الفلسطينية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

فلسطين تناشد المجتمع الدولي بتحرك عاجل

من جانبها دعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي للتحرك العاجل، لوقف عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال بدم بارد في مدينة جنين، وعدت استهداف قوات الاحتلال للأطقم الطبية والمستشفيات ومنع إسعاف الجرحى بالانتهاك الصارخ لجميع القيم الإنسانية.

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب متوالية القتل والإعدامات بحق أبناء شعبنا، مدفوعة بشعور القدرة على الإفلات من العقاب، مطالبًا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ووقف متوالية الدم التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب والنساء.

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