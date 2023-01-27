“حقوق الإنسان”: إيران تقضي على 488 متظاهرًا بينهم 64 طفلًا و39 امرأة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن ما لا يقل عن 488 مواطنًا بينهم 64 طفلا و39 امرأة قتلوا برصاص الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

107 أشخاص يواجهون خطر الإعدام

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أضافت المنظمة أن 107 أشخاص من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات يواجهون خطر الإعدام، وقد صدر حكم الإعدام بحق 19 شخصا منهم.

بيان دولي لإنقاذ أرواح المتظاهرين في إيران

فيما دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعةـ العالم إلى سرعة إنقاذ أرواح المتظاهرين في إيران.

دعوة لإنقاذ 3 متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام

وأوضحت في بيان لها، أنها تدعو لإنقاذ 3 متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام، وهم؛ “عرشيا تكدستان ومهدي محمدي فرد وجواد روحي”، والمحبوسون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد استمرار قمع النظام للشعب الإيراني.

خروج المتظاهرين ضد النظام والمرشد الإيراني

وأمس بعد انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان، خرج المحتجون إلى الشوارع وهتفوا ضد النظام والمرشد الإيراني: “موائدنا فارغة من الطعام” و “خامنئي مجرم”.

وقال زعيم أهل السنة في إيران، إن المواطنون الذين لا يملكون دخلا أصبحوا غير قادرين على شراء الخبز، مبينًا أن المواطنين يريدون حرية التعبير والتظاهر وأن يكونوا قادرين على اختيار المسؤولين الأكفاء لإدارة أمور البلاد.

عزل قائد شرطة طهران

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنه تم عزل حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، من منصبه، وتعيين عباس علي محمديان، قائد شرطة محافظة ألبرز، مكانه.

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