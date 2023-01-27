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اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
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اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
١٢:٤٤:٣١ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت، 6 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 28 يناير 2023م.

الدمام تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:40 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 6 رجب 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:45

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:08

المدينة – 6:04

الرياض – 5:36

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:38

المدينة – 7:34

الرياض – 7:06

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدمام المدينة المنورة تبوك مكة المكرمة مواقيت الصلاة

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