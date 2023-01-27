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“Mr. Tweet”.. ماسك يغير اسم حسابه على “تويتر”
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“Mr. Tweet”.. ماسك يغير اسم حسابه على “تويتر”

“Mr. Tweet”.. ماسك يغير اسم حسابه على “تويتر”

“Mr. Tweet”.. ماسك يغير اسم حسابه على “تويتر”
١٢:٠٨:٣٠ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “تويتر” إيلون ماسك، تغيير اسم حسابه الرسمي على المنصة إلى “Mr. Tweet”.

وكتب ماسك على “تويتر”: “غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، ولكن الآن لن يسمح لي “تويتر” بتغييره مرة أخرى”، دون أن يوضح سبب تغيير اسمه.

وذكر الصحفي الشهير باتريك ماكغي، إن محامي مستثمري شركة “تسلا” الذين رفعوا دعوى ضد ماسك، نادوه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه هذا الأسبوع، إذ وصف آنذاك هذا الاسم بأنه دقيق جدا.

تخفيض عمال تويتر

ومنذ استحواذ “ماسك” على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، نفذت الشركة عمليات تقليص للقوى العاملة وتغييرات في نظام العمل، مع مساعي خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

ومؤخرا، كشفت وكالة “بلومبرج”، عن اتجاه شركة “تويتر” لتخفيض المزيد من العمالة بهدف توفير النفقات، مؤكدة أن فريق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش، هو المستهدف من قرار التصفية هذه المرة.

وقبل أيام، اشتكى موظفو الشركة من الاستغناء عن عمال النظافة في الشركة، مؤكدين أن رائحة المكاتب والحمامات أصبحت لا تطاق.

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إيلون ماسك تويتر ماسك ماسك يغير اسمه

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