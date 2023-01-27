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شاهد.. الشوارع والمركبات تسبح في مياه الأمطار والسيول بدبي
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شاهد.. الشوارع والمركبات تسبح في مياه الأمطار والسيول بدبي

شاهد.. الشوارع والمركبات تسبح في مياه الأمطار والسيول بدبي

شاهد.. الشوارع والمركبات تسبح في مياه الأمطار والسيول بدبي
١٢:١٤:٠٠ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحولت شوارع العاصمة الإماراتية دبي، إلى أنهار من مياه الأمطار والسيول التي أغرقت الميادين والطرقات على مدار يومين.

السيارات تسبح في مياه الأمطار

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه الأمطار شوارع دبي، وهو الأمر الذي أدى على سباحة المركبات جراء السيول المتدفقة نتيجة تقلبات الطقس التي تضرب الإمارات المتحدة.

أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من الإمارات

وعلى مدار يومين، شهدت مناطق عدة في الإمارات هطول أمطار متفاوتة الشدة شملت أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد

وحسب صحيفة البيان، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائماً جزئيًا إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رفع حالة الطوارئ على مدار الساعة

وأكدت أنه تم رفع حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية، بالتزامن مع تحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد مع البرق والرعد.

بعد الإمارات.. سيول وأمطار غير محدودة تغرق شوارع قطر (فيديو)

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أمطار دبي الإمارات السيول في دبي طقس الإمارات طقس الخليج

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