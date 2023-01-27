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الهلال الأحمر: 5 تدابير هامة من أجل شتاء بدون أمراض
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الهلال الأحمر: 5 تدابير هامة من أجل شتاء بدون أمراض

الهلال الأحمر: 5 تدابير هامة من أجل شتاء بدون أمراض

الهلال الأحمر: 5 تدابير هامة من أجل شتاء بدون أمراض
١١:٥٢:٣٢ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الهلال الأحمر اليوم، أن هناك مجموعة من النصائح والسلوكيات البسيطة التي تساعد كثيرًا في أيام الشتاء.

أبرز وأهم النصائح والسلوكيات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن أبرز وأهم النصائح والسلوكيات التي تساعد في أيام الشتاء، هي:

1 – التقليل من التعرض للبرودة.

2 – تعويض الجسم بالسوائل الدافئة.

3 – تناول وجبات ساخنة ومناسبة.

4 – ارتداء الملابس الواقية من البرد.

5 – إبقاء القدمين والأطراف جافة.

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180 ألف ساعة تطوعية بمكة المكرمة

في الوقت نفسه، بلغ عدد الساعات التطوعية لمتطوعي ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة لهذا العام 2022م، 180184 ساعة تطوعية وفرت فيها الهيئة 708 فرص تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض في المنطقة.

تنفيذ عدد من الحملات التوعوية

كما تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بيئية في محافظات جدة والقنفذة والطائف، مع تنفيذ عددًا من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

إجمالي عدد المتطوعين بلغ 10300 متطوعًا

وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 10300, ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاريا وطبيبا عاما وصيدلانيا وتمريض وطب الطوارئ.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الشتاء الملابس الواقية حالة الطقس نصائح غالية هيئة الهلال الأحمر

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