دراسة: الوجبات السريعة تمنع الدماغ من التحكم في تناول الطعام

تواصل – فريق التحرير:

توصل باحثون إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية بانتظام يمكن أن يغير المسارات العصبية في الدماغ، مما يقلل من قدرته على تنظيم تناول السعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

واختبر الباحثون، الذين نُشرت نتائجهم في مجلة “علم وظائف الأعضاء”، نظامًا غذائيًا عالي الدهون في الفئران، وأظهروا أن الخلايا النجمية التي تتحكم في المسار الكيميائي للمعدة قد تعطلت عند تناول الأطعمة الدهنية والسكرية.

اقرأ أيضًا:

500 ألف حالة وفاة مبكرة سنويًا بسبب الدهون المتحولة

تنظيم تناول السعرات الحرارية

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة كيرستين براوننج، من كلية الطب في ولاية بنسلفانيا، في بيان إعلامي: “يبدو أن تناول السعرات الحرارية يتم تنظيمه على المدى القصير بواسطة الخلايا النجمية” .

وأوضحت أن “هذا يعطل الإشارة إلى المعدة ويؤخر إفراغها. [يؤدي] إلى مسار الإشارات الطبيعي للتحكم في المعدة، وبمرور الوقت، يبدو أن الخلايا النجمية تزيل الحساسية تجاه الأطعمة الغنية بالدهون”.

وراقب الباحثون أكثر من 200 من فئران المختبر الذين تم إطعامهم إما نظامًا غذائيًا طبيعيًا أو عالي الدهون لمدة يوم أو ثلاثة أو خمسة أو 14 يومًا، مع ملاحظة كيف يؤثر ذلك على عملية الهضم والشهية.

اقرأ أيضًا:

أبرزها الدهون غير الصحية.. طبيب روسي يحذر من تناول هذه الأطعمة

تأثير الأطعمة الدهنية على الدماغ

وفي حين أن “التعرض لفترة وجيزة” لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام من الأطعمة الدهنية لا يبدو أنه يؤثر على المسارات بين الدماغ والمعدة، وجد الباحثون أن تناول وجبات غنية بالدهون والسعرات الحرارية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا شهدت انخفاضًا في رد فعل الخلايا النجمية وكذلك قدرة الدماغ على تنظيم تناول السعرات الحرارية.

وأشار براوننج، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”، إلى أنهم لم يكتشفوا بعد ما إذا كان فقدان نشاط الخلايا النجمية هو سبب الإفراط في تناول الطعام أو ما إذا كان يحدث استجابة للإفراط في تناول الطعام.

لكنه أوضح أن اكتشاف اضطراب في المسار بين الدماغ والمعدة يمكن أن يمهد الطريق أمام حبوب منع السمنة التي تستهدف الخلايا العصبية في الدماغ.

وتابع: “نحن حريصون على معرفة ما إذا كان من الممكن إعادة تنشيط قدرة الدماغ المفقودة الظاهرة على تنظيم تناول السعرات الحرارية. إذا كان هذا هو الحال ، فقد يؤدي ذلك إلى تدخلات للمساعدة في استعادة تنظيم السعرات الحرارية لدى البشر”.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، يعاني أكثر من 41 في المائة من البالغين في أمريكا من السمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.