الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

تواصل – وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبُا للملك عبدالله الثاني، بحضور أعضاء الحكومة.

وتنص المادة 28 من الدستور الأردني على أنه “إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فـيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر فـي الأمر”.

وتشير إلى أنه “قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها فـي المادة 29 من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء”.

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وفي يوليو الماضي، دبي، أفادت وكالة أنباء بترا، بأن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

وكان الملك عبد الله قد غادر الأردن وقتذاك، متوجها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية.

من هو الأمير فيصل بن الحسين بن طلال؟

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والأمير فيصل بن الحسين بن طلال، من مواليد 11 أكتوبر 1963، وهو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال.

وحصل الأمير فيصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني.

وتولّى منصب لواء بالجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017.

كما يرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تُعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.