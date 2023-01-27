أبرزها رقم 4.. أهم 5 مشاريع تدعم جودة الحياة في مكة

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن مكة تعدُّ أحد أهم الوجهات في المملكة زيارةً لمكانتها الدينية والعُمق التاريخي.

أهم 5 مشاريع تدعم جودة الحياة في مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة لنوفّر جودة حياةٍ مميزةٍ لضيوف بيت الله الحرام وسكان مدينة مكة المكرمة وزوارها، مشيرة إلى أن هناك خمسة مشاريع تدعم جودة الحياة في مكة المكرمة، من أبرزها:

1 – زيادة المساحات الخضراء.

2 – ممرات مشاة جذابة.

3 – شبكات النقل العام.

4 – الأحياء المطورة.

5 – تطوير المحتوى المعرفي والتاريخي.

الطرق الدائرية والنقل العام نقلة حضارية بمكة

في الوقت نفسه، تشهد المشاريع التنمويَّة للطرق الدائرية والنقل العام بمكة المكرمة، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التنمية المستدامة، من حيث بناء وتفعيل لوجستيات مكتملة المواصفات والتي من شأنها أن توفر انسيابية لضيوف الرحمن، ما ينعكسُ على مستوى تقديم الخدمات؛ لاستقبال قاصدي البيت العتيق، وتيسير وصولهم لأم القرى؛ علاوة على كونها تمثل الشريان الرئيسي للحركة على مدار العام.

قفزة تنموية في التنقل الحضري بمكة المكرمة

وظلت هذه المشاريع تقدم نفسها، كإحدى الخدمات الأكثر راحة وطمأنينة، وذلك وسط توفير تقنيات متقدمة لخدمة قاصدي وسكان مدينة مكة المكرمة ولكافة فئات المجتمع المختلفة، مع ضمان جودة الخدمة والارتقاء المستمر بها، مع تقديم أعلى المعايير في رحلة تطوير مستمرة؛ حيث تعمل وسيلة النقل العام بكفاءة من خلال عدة مسارات، وتقوم بتغطية الشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، وهو الأمر الذي يفضي إلى تقليل أعداد السيارات وتخفيف الازدحام المروري الذي تشهده طرقات مكة المكرمة بين الحين والآخر، خاصة في أوقات المواسم وفي أوقات الذروة طيلة أيام العام، مما يعمل ذلك على تقليل نسبة التلوُّث البيئي الناجم من عوادم المركبات بمختلف أنواعها، وتُعزز من جودة الحياة في التنقل الحضري.

12 مسارًا و 439 محطة و 400 حافلة

وكشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام في مكة المكرمة يتكون من 12 مسارًا و 439 محطة توقف و4 محطات مركزية محيطة بالمنطقة المركزية و 400 حافلة.

وأكدت أن عدد أطوال المسارات يبلغ في مجمله الكامل 584.3 كم، كما بلغت عدد الرحلات 596.241 وعدد الإركاب 26.901.214.00 بعدد حافلات بلغت 216 حافلة، فيما بلغ عدد السائقين لذلك 478 سائقًا.

هدف مشروع الطريق الدائري الأول

ونوهت الهيئة في الوقت نفسه أن مشروع الطريق الدائري الأول يهدف إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام من خلال 3 مسارات مرورية بكل اتجاه، وذلك عبر الربط مع طريق جبل الكعبة، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وهيلتون مكة “جبل عمر”، ووجهة مسار، وفنادق جبل عمر، وشارع أجياد، ووقف الملك عبدالعزيز “أبراج البيت”، وشركة مكة للإنشاء والتعمير.

تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج

كما يسهم الطريق في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة، حيث تم إنجاز أعمال الطريق بالكامل في آخر 3 سنوات والبالغ طوله 4.6 كم ؛ ويعمل الطريق في تخفيض شارع جبل الكعبة “خزانات مياه إطفاء حريق” ويبلغ عرضه 30م وعدد الجسور به 6 إضافة إلى إيجاد محطة فرعية للكهرباء (محطة مولدات) مع وجود 3 أنفاق.

تسهيل الوصول من وإلى المسجد الحرام

وتقوم الهيئة الملكية على استكمال الطريق الدائري الثاني من خلال تنفيذ الضلع الغربي مـن الطريق، وذلك لغلق الحلقة واكتمالها، وربط الطريق؛ بالطرق الإقليمية جنوباً بطريق إبراهيم الخليل وطريق الليث، وشمالاً بطريق المدينة المنورة، مما يسهم في تقليل الفترة الزمنية للانتقال على شبكة الطرق بمدينة مكة المكرمة، وتسهيل الوصول من وإلى المسجد الحرام، وسرعة تفريغ المنطقة المركزية من خلال ربط الطريق مع المحاور الرئيسية، ورفع مستوى القدرة والتحكم في حركة المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى المسجد الحرام، وتحرير الحركة والربط مع شارع حسين عرب وإتاحة الوصول إلى الطريق الدائري الثالث مباشرة.

رفع مستوى الخدمة على كامل شبكة الطرق

ويسهم الدائري الثاني في رفع مستوى الخدمة على كامل شبكة الطرق بمدينة مكة المكرمة وتخفيف الازدحام المروري أوقات الذروة، حيث تجري الأعمال للطريق لأخر 3 سنوات البالغ طوله 14 كم والمنجز منه 9.6 كم والقطع الصخري 335 ألف م3 وعرض الطريق 70 م وعدد التقاطعات 5 فيما جرىت أعمال الإسفلت 139 ألف م2 والحواجز الخرسانية 5.7 ألف م.ط وردميات الطريق 111 ألف م 3.

تخفيف الازدحام المروري على شبكة الطرق

كما تعمل الهيئة الملكية على مشروع الطريق الدائري الثالث، حيث تقوم باستكمال الطريق من خلال تنفيذ الجزء الشمالي والشرقي من الطريق، وذلك لغلق الحلقة واكتمالها؛ وربط الطريق بالمحاور الرئيسية بالمدينة من خلال تقاطعات متعددة المستوى، والمتمثلة في تقاطع طريق الأمير متعب، والذي يوفر الاتصال الحر مع الجزء القائم من الطريق الدائري الثالث باتجاه طريق مزدلفة وطريق مكة – جدة السريع، وتقاطع التنعيم الحر، مما يسمح بالانتقال الحر من وإلى الطريق الدائري الثالث وطريق المدينة المنورة، وتقاطع شارع الحج، وتقاطع شارع الجزائر، وتقاطع شارع وادي لقيطة، حيث يسهم استكمال الدائري الثالث فـي تخفيف الازدحام المروري على شبكة الطرق القائمة وتقليل أزمنة الانتقال، وسرعة الوصول إلى الطرق الإقليمية للقادمين من مدينة جدة والمدينة.

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