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ترند “جنات النعيم” يتصدر.. ومغردون: “عبدالله بانعمة” من خيرة الدعاة بالحكمة والمنطق

ترند “جنات النعيم” يتصدر.. ومغردون: “عبدالله بانعمة” من خيرة الدعاة بالحكمة والمنطق

ترند “جنات النعيم” يتصدر.. ومغردون: “عبدالله بانعمة” من خيرة الدعاة بالحكمة والمنطق
١١:٤٥:٣٢ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

تصدر ترند “جنات النعيم”، الذي ينعي الداعية الراحل عبدالله بانعمة موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، بعدما رحيله اليوم عن عمر يناهز 47 عامًا.

وكتب حمد القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية، عضو مجلس الشورى السابق في رثاء بانعمة”، قائلاً: “رحم الله الداعية الصابر الراضي #عبدالله_بانعمه الذي لم يشكو مرضه “30 عام مشلول” كان يسلّي من جاؤوا ليسلّوه لقوة إيمانه حين اشتدّ عليه المرض لم يهمه إلا خوفه ألا يدرك رمضان ليتقرب إلى الله 💧تأثرت أنا أسمع آخر وصية له جعله الرحمن يدرك جنات النعيم🤲🏻”.

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دعوات المغردين بالرحمات

وانهالت دعوات المغردين بالرحمات للداعية الراحل، واصفين إياه بأنه كان من خيرة الدعاة بالحكمة والمنطق، وقد ابتلي في صحته حن أصيب بشلل رباعي، فكان صابرًا، وعاش بلسانه فقط، وما تبقى من جسمه لا حراك فيه.. وحين سئل مرة، ما هي أمنيتك، قال: أن أقلب أوراق المصحف بأطراف أصابعي كما يفعل الناس.

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وأُصيب بانعمة بشلل رباعي منذ 31 عامًا، وكشف في السابق أن سبب إصابته بالشلل تعود إلى أيام دراسته بالصف الأول الثانوي، حيث قرر وبعض أصدقائه التنزه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه أصيب بشلل كامل.

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