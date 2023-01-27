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بعد صعوده قرب الـ 88 دولارا.. النفط يحول بوصلته إلى أسفل

بعد صعوده قرب الـ 88 دولارا.. النفط يحول بوصلته إلى أسفل

بعد صعوده قرب الـ 88 دولارا.. النفط يحول بوصلته إلى أسفل
١١:٤٥:١٧ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار النفط بشكل مفاجئ  بعدما صعدت في وقت سابق اليوم الجمعة نتيجة بيانات أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي والآمال في تعاف سريع للطلب الصيني، بحسب “رويترز”.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنتد

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 86.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 1629 بتوقيت جرينتش بينما هبط الخام الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 80.37 دولار، وزاد الخامان أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة لكنهما الآن في طريقهما لقطع مسيرة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه متعاملون  إنه من المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50 بالمئة هذا الشهر مقارنة مع ديسمبر إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وصباح اليوم، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتًا، ما نسبته 0.3 في المئة، لتصل إلى 87.66 دولارًا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3 في المئة، ما يعادل 21 سنتًا، لتسجل 81.22 دولارًا للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

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