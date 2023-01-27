تحذير عاجل من المركز الوطني للوقاية لسكان منطقة الجوف.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للوقاية تحذيرًا عاجلًا لأهالي وسكان منطقة الجوف بالابتعـاد عـن مـواقـع الرش الجوي.

وأوضح في بيان لها نشره على حسابه في “تويتر”، أنه يطالب أهالي الجوف بالابتعـاد عـن مـواقـع الرش الجوي، لأنه بصدد تنفيذ عملية رش جوي.

تنفيذ عملية الرش الجوي

وأضاف أن تنفيذ عملية الرش الجوي ستكون – بمشيئة الله – اعتبارًا من يوم الاثنين إلى يوم الخميـس، كـإجراء وقـائـي مـن الآفات النباتية والأمراض الحيوانيـة، وأنه من أجل صحة الجميع فإنه يدعو بالابتعـاد عـن مـواقـع الرش الجوي.

“وقاء” يستعرض مهامه خلال المرحلة الانتقالية

وقبل أسابيع، نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”, بمنطقة تبوك اللقاء التعريفي بمنسوبيه، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور السالمي ورؤساء القطاعات ومنسوبي الموارد البشرية لمناقشة المرحلة الانتقالية وتعريفهم بمهام المركز وطريقة العمل خلال المرحلة الانتقالية.

الوقاية الفاعلة من الآفات النباتية

وأكد المركز أنه يسعى إلى تمكين واستكمال إجراءات إعارة ونقل الموظفين، مع ضمان استمرار أعمال الوقاية الفاعلة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بطريقة حديثة وعصرية ومكافحة تلك الآفات بأحدث الطرق والأساليب العلمية.

وتطرق اللقاء إلى توضيح الهيكلة الخاصة بالمركز ودعم وتنفيذ آلية التشغيل، بالإضافة إلى النمو وتعزيز القدرات وتطوير الموظفين.

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