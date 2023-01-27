الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل للرد على الشبهات؟ “الخثلان” يجيب
تحذير عاجل من المركز الوطني للوقاية لسكان منطقة الجوف.. ما الأمر؟
العفو الدولية تدعو في بيان عاجل لإنقاذ أرواح المتظاهرين بإيران
كذبة شاب ودعوة أب.. كيف أصيب “عبدالله بانعمة” بالشلل الرباعي؟
بالفيديو.. مختص يكشف أهم سبب لحدوث الزلازل في المملكة
ضبط مواطن ومقيم بـ “فيفا” في جازان.. وهذا ما كان بحوزتهما

الرئيسية

 /

منوعات

 /

هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل للرد على الشبهات؟ “الخثلان” يجيب

هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل للرد على الشبهات؟ “الخثلان” يجيب

هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل للرد على الشبهات؟ “الخثلان” يجيب
١٠:٥٣:٠٨ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الجامعة الفقهية، بعدم الدخول لمشاهدة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي الذي يعمل على إثارة الشبهات حول الإسلام.

وقال في رده على سؤال لسائل يقول: “هل يجوز لي أن أدخل على بثوث مواقع التواصل الاجتماعي للرد على شبهاتهم؟”: “يُنصح هؤلاء بألا يدخلوا هذه البثوث، لأن فيها فتنة، ولأن الإنسان لايجب أن يعرض نفسه للفتنة، “من سمع بالدجال فلينأى عنه” رواه مسلم، حتى وإن كان يعتقد أن إيمانه قوي، فلايدري ما يعرض له، والإنسان بشر، والقلوب ضعيفة، والشبهة خطافة”.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الخثلان ينصح بدعاء ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويقوله في كل صلاة

تقادي الوقوع في الشهات

وتابع محذرًا: “وكم من إنسان دخل في مثل هذه البثوث، أو مثل هذه المقاطع واستمع إليها، فاستحكم الشبهة في قلبه فانحرف، والذين انحرفوا الآن انحرافات فكرية كثير منهم إنما كان السبب هذه البثوث والمقاطع، فيدخل الإنسان بدافع الفضول، فتستحكم في قلبه الشبهة”.

الكلمات الدلالية:
الانحرافات الفكرية الردود على الشبهات هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الشبهات؟ الدكتور سعد بن تركي الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
لحظة اصطدام قطار بأكوام الثلوج المتراكمة على القضبان في أمريكا.. شاهد ماذا حدث؟

لحظة اصطدام قطار بأكوام الثلوج المتراكمة على القضبان في أمريكا.. شاهد ماذا حدث؟

١٢:٣٢ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
أنحف سلك كهربائي في العالم مصنوع من الألماس

أنحف سلك كهربائي في العالم مصنوع من الألماس

٠١:٤٠ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
الدومينيكان.. مقتل مُذيع نشرة على الهواء مباشرة

الدومينيكان.. مقتل مُذيع نشرة على الهواء مباشرة

١١:١٤ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
بعد طرد نصفهم.. ماسك يصدم موظفي «تويتر» بقرار جديد

بعد طرد نصفهم.. ماسك يصدم موظفي «تويتر» بقرار جديد

١١:٠٨ م، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *