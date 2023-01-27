هل يجوز دخول البث على مواقع التواصل للرد على الشبهات؟ “الخثلان” يجيب

تواصل – فريق التحرير:

نصح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الجامعة الفقهية، بعدم الدخول لمشاهدة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي الذي يعمل على إثارة الشبهات حول الإسلام.

وقال في رده على سؤال لسائل يقول: “هل يجوز لي أن أدخل على بثوث مواقع التواصل الاجتماعي للرد على شبهاتهم؟”: “يُنصح هؤلاء بألا يدخلوا هذه البثوث، لأن فيها فتنة، ولأن الإنسان لايجب أن يعرض نفسه للفتنة، “من سمع بالدجال فلينأى عنه” رواه مسلم، حتى وإن كان يعتقد أن إيمانه قوي، فلايدري ما يعرض له، والإنسان بشر، والقلوب ضعيفة، والشبهة خطافة”.

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تقادي الوقوع في الشهات

وتابع محذرًا: “وكم من إنسان دخل في مثل هذه البثوث، أو مثل هذه المقاطع واستمع إليها، فاستحكم الشبهة في قلبه فانحرف، والذين انحرفوا الآن انحرافات فكرية كثير منهم إنما كان السبب هذه البثوث والمقاطع، فيدخل الإنسان بدافع الفضول، فتستحكم في قلبه الشبهة”.