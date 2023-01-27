العفو الدولية تدعو في بيان عاجل لإنقاذ أرواح المتظاهرين بإيران

تواصل – وكالات:

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، العالم إلى سرعة إنقاذ أرواح المتظاهرين من يد النظام الإيراني وقمعه المتواصل.

دعوة لإنقاذ 3 متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام

وأوضحت في بيان لها، أنها تدعو لإنقاذ 3 متظاهرين محكوم عليهم بالإعدام، وهم؛ “عرشيا تكدستان ومهدي محمدي فرد وجواد روحي”، والمحبوسون على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد استمرار قمع النظام للشعب الإيراني.

خروج المتظاهرين ضد النظام والمرشد الإيراني

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإنه بعد انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان، خرج المحتجون إلى الشوارع وهتفوا ضد النظام والمرشد الإيراني: “موائدنا فارغة من الطعام” و “خامنئي مجرم”.

وقال زعيم أهل السنة في إيران، إن المواطنون الذين لا يملكون دخلا أصبحوا غير قادرين على شراء الخبز، مبينًا أن المواطنين يريدون حرية التعبير والتظاهر وأن يكونوا قادرين على اختيار المسؤولين الأكفاء لإدارة أمور البلاد.

عزل قائد شرطة طهران

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنه تم عزل حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، من منصبه، وتعيين عباس علي محمديان، قائد شرطة محافظة ألبرز، مكانه.

محاولة اغتيال مواطنة أمريكية من أصول إيرانية

في الوقت نفسه، أكد المدعي العام الأمريكي، أن 3 أشخاص في الولايات المتحدة متهمون بمحاولة اغتيال مواطنة أمريكية من أصول إيرانية، مشيرًا إلى أن الضحية في هذه المحاولة صحافية ومؤلفة وناشطة حقوقية، ومستهدفة منذ فترة طويلة من قبل النظام الإيراني.

وأضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران أو للأنظمة الاستبدادية الأخرى بقمع الخصوم السياسيين بالتهديد والترهيب لمن يعيشون في أمريكا، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المتورطين في هذه الأنشطة.