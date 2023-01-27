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بالفيديو.. مختص يكشف أهم سبب لحدوث الزلازل في المملكة
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بالفيديو.. مختص يكشف أهم سبب لحدوث الزلازل في المملكة

بالفيديو.. مختص يكشف أهم سبب لحدوث الزلازل في المملكة

بالفيديو.. مختص يكشف أهم سبب لحدوث الزلازل في المملكة
١٠:١٥:٢٩ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال عبد الله موسى، رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية والبركانية بهيئة المساحة الجيولوجية إن المركز يتكون من برنامجين الأول وهو البرنامج الوطني للزلازل والبراكين، والثاني  برنامج المخاطر الجيولوجية.

المخاطر الجيولوجية

وأضاف في مداخلة بقناة الإخبارية أن البرنامج الأول يعني بدراسة الزلازل والبراكين حول المملكة، مؤكدا أن المخاطر الجيولوجية تتكون من الانزلاقات الصخرية والشقوق والانكسافات الأرضية .

وأشار إلى أن أسباب الزلازل في المملكة عديدة وأهمها  عملية انفتاح البحر الأحمر، والتي تحدث فيها زلازل بشكل يومي، ولذا دائما هناك زلازل في إيران باعتبارها تقع في هذه المنطقة.

وتابع: “انفتاح البحر الأحمر تشكل ضغطا على الصخور الموجودة في الدرع العربي، وهناك محطات للرصد الزلزالي والبركاني في المملكة.

وواصل: بمجرد حدوث هزة أرضية أكبر من 3 ريختر يتم إبلاغ الدفاع المدني والذي يقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة، مختتما: “لايمكن التنبو بوقت وحدوث الزلزال مطلقا”.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الزلازل السعودية المملكة

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