ضبط مواطن ومقيم بـ “فيفا” في جازان.. وهذا ما كان بحوزتهما

تواصل – واس:

ألقت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما 155 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

عقوبة المخالفين

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة.

وكذلك غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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