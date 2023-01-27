تصريح صادم لـ “الصحة العالمية” بشأن الاستجابة العالمية للحد من كورونا

تواصل – واس:

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن الاستجابة العالمية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا لا زالت قائمة.

الاستجابة العالمية للحد من كورونا متعثرة

وأوضحت في بيان لها، أنه رغم وجود اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص الفعالة في الوقاية من المرض الشديد والوفاة، لازالت الاستجابة العالمية متعثرة في العديد من البلدان، حيث لاتصل الأدوات الفعالة إلى السكان الذين هم في حاجة إليها، خاصة كبار السن والعاملين الصحيين.

الجائحة لازالت تمثل حالة طوارئ صحية

وبينت أن لجنة الطوارئ المعنية بالفيروس خلال اجتماعها الــ 14، بدأت مناقشة ما إذا كانت الجائحة لازالت تمثل حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي.

40 ألف حالة وفاة في الصين

وأضافت أن أعداد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء ديسمبر الماضي أخذة في الارتفاع ، وأدي رفع القيود في الصين إلى ارتفاع حاد في الوفيات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم ، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن 40 ألف حالة وفاة ، مشيرا إلى أن العدد الفعلي أكثر من ذلك.

تراجع مراقبة التسلسل الجيني للفيروس

وأشارت إلى تراجع مراقبة التسلسل الجيني للفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، مما زاد من صعوبة تتبع المتغيرات المعروفة واكتشاف المتغيرات الجديدة.

الصحة العالمية توجه نداءً عاجلًا إلى الصين

وفي وقت سابق، أطلقت المنظمة نداءً طارئاً لحشد 2.54 مليار دولار بهدف تقديم المساعدة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ممن يواجهون حالات طوارئ صحية.

54 أزمة صحية حول العالم

وحسب وسائل إعلام، تستجيب منظمة الصحة العالمية حاليًا لـ 54 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم ، 11 منها مصنفة على أنها من الدرجة الثالثة، وهي أعلى مستويات الإلحاح لدى المنظمة، وتتطلب استجابة على جميع المستويات.

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