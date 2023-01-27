أبرزها “القابلة للاشتعال والحارقة”.. البريد: 8 مواد محظور شحنها

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كشف البريد السعودي “سبل” عن 8 من المواد المحظور شحنها والتي يأتي أبرزها المواد السامة والمعدية والقابلة للاشتعال.

وأوضح البريد السعودي أن تلك المواد هي:

1- المواد السامة والمعدية

2- السوائل القابلة للاشتعال

3 – المواد السائلة الحارقة

4- المواد المشعة

5- الغازات المضغوطة

6- المتفجرات

7- المواد المؤكسدة

8- بضائع خطرة مختلفة

خطوتان لاستلام جواز السفر

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إنه يمكن في خطوتين فقط استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد من خلال منصة أبشر.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

ووفق الجوازات، فإن هاتين الخطوتين هما:

1-طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر.

2-التوجه إلى أقرب مكتب للبريد مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.

وكانت الجوازات قالت قبل أيام، إنه متاح حاليًا عبر منصة أبشر إصدار وتجديد جواز السفر السعودي مدة 5 سنوات برسوم 300 ريال.

طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني

وعن طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني، أضافت الجوازات أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

-دخول المواطن على الموقع الرسمي لمنصة أبشر إلكتروني.

-يجب على المستفيد تسجيل بياناته على منصة (أبشر الإلكترونية).

-يطلب من المواطن حجز الموعد الإلكتروني لجوازات السفر في منطقته.

-يجب أخذ جوازات السفر في الوقت المحدد.

-يقدم المواطن طلبًا بجواز السفر القديم.

-يجب أن يرفق المواطن المستفيد بالطلب صورة من الهوية الوطنية و 2 صورة شخصية حديثة.

-يجب على المواطن مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها.

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