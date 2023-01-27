3 حالات تحرم المعلمين من العلاوة السنوية.. وهذه تستبعدهم من المهنة

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كشفت لائحة الوظائف التعليمية، التي اعتمدت قبل عامين من قبل وزارة الموارد البشرية عن وجود 3 حالات تحرم المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة السنوية، بحسب “عكاظ”.

والحالات الثلاثة هي:

1- إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرض) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية

2- إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة (مساعد معلم)

3- إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة أو مددًا تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

8 حالات للاستبعاد

وشددت اللائحة، على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة، يبعد أي من المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم في الحالات الآتية:

1- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم

2- تبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب،

3- من یرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً ودون حاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى

4- ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته كالسحر أو الشعوذة وحيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها وسوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه

5- استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية

6- ثبوت الإصابة بمرض (نفسي أو عقلي)، بناء على تقرير وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم

7- عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك

– عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.

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