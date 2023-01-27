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“مدني الرياض” يخمد حريقا في محل بمجمع تجاري بحي الغدير
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“مدني الرياض” يخمد حريقا في محل بمجمع تجاري بحي الغدير

“مدني الرياض” يخمد حريقا في محل بمجمع تجاري بحي الغدير

“مدني الرياض” يخمد حريقا في محل بمجمع تجاري بحي الغدير
٠٩:١٤:٠٩ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق محدود في محل بمجمع تجاري بحي الغدير بالرياض.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، على ما أفاد “الدفاع المدني” عبر حسابه في موقع “تويتر”ـ

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إخماد حريق في سطح مبنى

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق في سطح مبنى تجاري خاضع لأعمال الصيانة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت إخماد حريق في أحد المستودعات بالمدينة المنورة أمس.

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لا إصابات جراء الحريق

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، بحسب ما جاء في الحساب الرسمي لـ “الدفاع المدني” عبر موقع “تويتر”.

ونشر الحساب صورًا تظهر عملية الإطفاء. فيما لم تتضح بعد المزيد من التفاصيل حول الحريق وأسبابه.

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