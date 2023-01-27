النيابة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يسيء استخدام التوقيعات الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة، أن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

وفي بيان لها حذرت النيابة العامة، من استغلال مقدمي خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة، لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية وإلكترونية من صاحبها.

وأكدت النيابة أن مرتكبي تلك المخالفة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأقل.

5 ملايين ريال عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات

وقبل أيام، كشفت النيابة العامة، أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، حسب نظام الشركات.

العقوبات تطال هؤلاء المخالفين

وحسب بيان النيابة، فإن العقوبات تطال كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة”.

إقرأ أيضًا:

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة