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عاجل.. صدور أهلية “الضمان الاجتماعي المطور” تتصدر التريند وسط ترقب لموعد الإعلان

عاجل.. صدور أهلية “الضمان الاجتماعي المطور” تتصدر التريند وسط ترقب لموعد الإعلان

عاجل.. صدور أهلية “الضمان الاجتماعي المطور” تتصدر التريند وسط ترقب لموعد الإعلان
٠٨:٣٣:٥٧ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” التريند في المملكة، اليوم، في الوقت الذي يأمل فيه الكثير من المغردين أن تنزل لهم الأهلية.

ويترقب المواطنون صدور الأهلية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، فيما يأمل آخرون في أن تكون الدفعات الجديدة أعلى من السابقة.

الاستعلام عن حالة الأهلية

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك ردًا عبر حسابه في موقع “تويتر” على سؤال لأحد المستفيدين يقول إنه “من 4 أشهر لايوجد حالة أهلية مقدمة على الضمان المطور، والحالة متقدم فقط”.

وقال إنه “في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي: ( اضغط هنا )

اقرأ أيضا:

كيف تعرف نتيجة الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور؟

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