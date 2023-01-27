منها توطين الصناعة.. 5 أهداف لقمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية

تواصل – واس:

على هامش قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية، أعلنت وزارة الاستثمار، أنها وقعت مذكرتي تفاهم في القمة التي نظمتها وزارة الحرس الوطني.

نقل المعرفة وتوطين الصناعة

وأوضحت أن مذكرتي التفاهم، تهدفان إلى تعزيز التعاون المشترك مع قطاع التقنية الحيوية والدواء في المملكة ونقل المعرفة وتوطين الصناعة والإسهام في تعزيز صحة الإنسان وجودة الحياة وزيادة الوعي وإنشاء مراكز متخصصة بالأبحاث، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعمل مع شركة بوهرينجر انجلهايم على:

1 – تعزيز صناعة الأدوية وذلك من خلال مشروع صناعي لنقل المعرفة والتكنولوجيا لتصنيع دواء “تراجنتا” المستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

2 – تشخيص الأمراض النادرة في المملكة وذلك بتمكين تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتمكين الكادر الطبي لتشخيص السكتات الدماغية عن بعد وربط المستشفيات النائية بمستشفى الصحة الافتراضي في المملكة، إضافةً إلى زيادة التوعية بعدة برامج علمية تطويرية.

وأكدت أن مذكرة التفاهم ستسهم مع شركة نوفو نوردسك للتجارة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في:

1 – تقديم الحلول لتنمية الوعي المجتمعي حول مفاهيم اضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض السمنة والسكري.

2 – إنشاء مركز تميز مخصص لدعم أبحاث ودراسات أمراض السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

3 – تقييم مراكز علاج أمراض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي وطرح مذكرة عمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز.

ترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للتقنية

وأشارت الوزارة إلى أنها، شريك استراتيجي لقمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية 2023، والتي تستضيف نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة آخر التطورات في التقنية الحيوية الطبية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للتقنية الحيوية من خلال بناء الشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية واستحداث برامج تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية تختتم أعمالها

وأمس، اختتمت أعمال “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية2023م”، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, ونظمتها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع وزارة الاستثمار كشريك استراتيجي.

دور التكامل بين الوزارات والقطاعات الحكومية

وهدفت القمة لإبراز دور التكامل بين الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة للارتقاء بجودة مخرجات مجالات التكنولوجيا الحيوية الطبية, حيث حظيت في نسختها الثانية بجلسات حوارية.

وناقشت الجلسات الحوارية جملة من الموضوعات حول الأفكار والطموحات المطروحة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، التي تستهدف تنمية القطاع وتعزيز اتجاهاته الصناعية والاستثمارية، وصولاً إلى واقع حديث ومتجدد لابتكار “صناعة صحية، تقنية حيوية.

الاستثمار في التقنية الحيوية

زأسهم الخبراء والمتخصصين الباحثين، محليًا وعالميًا في جلسات علمية نوعية، قدمت موضوعات ثريّة أبرزت أهمية الحوار الدولي والتعاون الأكاديمي الصناعي العالمي للتغلب على التحديات غير المسبوقة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تأكيدها على أن الاستثمار في التقنية الحيوية هو السبيل لتطوير المنتجات الجديدة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول صحية عالمية تزخر بالتقدم العلمي والابتكار التقني الصناعي.

توقيع 11 من مذكرات التفاهم واتفاقيات

وشهدت قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية توقيع 11 من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع رواد قطاع التقنية الحيوية الطبية والجهات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية والوطنية.

مشاركة كبرى الشركات المصنعة للدواء واللقاحات

وصاحب القمة معرض بمشاركة كبرى الشركات المصنعة للدواء واللقاحات عالميًا ومحليًا، كما ضم العديد من الجهات البحثية والجامعات من المملكة، قدموا خلالها أحدث المستجدات والمبتكرات البحثية في صناعة الدواء واللقاحات، والتطلعات النوعية التي يسهمون في إنجازها وتحقيقها دعمًا لتوجهات القيادة الحكيمة في تعزيز الأمن الدوائي.

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