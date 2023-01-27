قالوا عن عبدالله بانعمة: هذا آخر ما فعله.. وعبارة لم تفارق لسانه

تواصل – فريق التحرير:

أثارت وفاة الداعية عبدالله بانعمة بعد معاناة طويلة مع المرض فجر اليوم الجمعة، ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي امتلأت بعبارات الرثاء في رحيله بعد أكثر من ثلاثة عقود على إصابته بالشلل الرباعي.

وأُصيب بانعمة بشلل رباعي منذ 31 عامًا، وكشف في السابق أن سبب إصابته بالشلل تعود إلى أيام دراسته بالصف الأول الثانوي، حيث قرر وبعض أصدقائه التنزه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه أصيب بشلل كامل.

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آخر أعمال الخير

وكشف عبد المحسن القشعمي مستشار تطويري وتسويقي، عبر حسابه في موقع “تويتر” عن أن آخر عمل للشيخ عبدالله بانعمة، كات تبرع بالباص الخاص به للحج والعمره للمعاقين من داخل المملكه وخارجها.

في حين تذكر حمود الحيسوني، باحث دكتوراه أول لقاء جمعه بالداعية الراحل، قائلاً: “أتذكر في عام ٢٠٠٧ م قال لي أحد الإخوة عندما كنت في محافظة جدة أيش رأيك نزور الأخ عبدالله با نعمه..! فقلت على الرحب والسعة وعند زيارته وعلمه بأني من أهل القصيم فرح وقام بالثناء والمديح لأهل القصيم وكان في قمة التفاؤل والسعادة”.

نذرت الباقي للباقي

وكتب علي بن هادي القحطاني “رحمة الله على الأخ الحبيب الصديق الشيخ عبدالله با نعمة أبوعمر كان دائماً يحثنا على الدعوة إلى الله ، ومنذ عرفته عام ١٤٢٧ هجري وهو دائمًا يردد ( نذرت الباقي للباقي ) وكان فعلاً قولاً وعملاً بهذه الكلمة، دائم الابتسامة في شدته يبعث الأمل في محنته”.

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أما عبدالعزيز الياقوت، إمام بوزارة الأوقاف، فيقول: “تعرّفت على قصته قبل أكثر من 10 سنوات ولازالت بين الفينة والأخرى أتذكّرها.. تأثّرت بمواعظه.. وتعجّبت من صبره.. كرّس حياته في الدعوة إلى الله رغم شلله الرباعي.. رحمه الله وأعلى مقامه وجمعنا معه في الفردوس”.

ورثاه محمد القيسي، باحث في مرحلة الدكتوراه، قائلاً

بكيتك يا أخيّ بدمع عيني

فلم يُغنِ البكاء عليك شيّا

وكانت في حياتك لي عظاتٌ

وأنت اليوم أوعظ منك حيا