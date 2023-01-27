“نيسان” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. و10 مميزات حصرية

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أزاحت شركة نيسان اليابانية الستار عن نسختها الأحدث من سيارات GT-R، والتي تعد واحدة من أفضل السيارات على الإطلاق.

ومن المميزات الجديدة في هذه النسخة:

1- هيكل أكثر انسيابية

2- تصميم مختلف وعصري لواجهتها الأمامية

3- شكل فتحات الهواء الموجودة فيها أصبحت أفضل

4- الانحناءات البارزة التي ظهرت على هيكلها من الخارج

5- تم تجهيز السيارة بجنح هوائي كبير ثبّت على مؤخرة الهيكل

6- حصلت على أقراص فرامل خاصّة يدخل في تركيبها السيراميك

7- كما حصلت على أنظمة تعليق تجعلها أكثر راحة وثباتا من مركبات GT-R السابقة.

8- بالنسبة لمقصورة السيارة فقد حصلت على واجهة قيادة جديدة كليا وحصلت الواجهة على مقود رياضي وشاشة لمسية متطورة

9- كما زيّنت مقاعد السيارة بعناصر مصنوعة من الكروم ألياف الكربون.

10 – ستعمل نسخ هذه السيارة بمحركات بنزين V6 توربينية بسعة 3.8 ليتر تولد عزما يعادل 570 و600 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

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