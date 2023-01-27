“نيسان” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. و10 مميزات حصرية
تواصل – فريق التحرير:
أزاحت شركة نيسان اليابانية الستار عن نسختها الأحدث من سيارات GT-R، والتي تعد واحدة من أفضل السيارات على الإطلاق.
ومن المميزات الجديدة في هذه النسخة:
1- هيكل أكثر انسيابية
2- تصميم مختلف وعصري لواجهتها الأمامية
3- شكل فتحات الهواء الموجودة فيها أصبحت أفضل
4- الانحناءات البارزة التي ظهرت على هيكلها من الخارج
5- تم تجهيز السيارة بجنح هوائي كبير ثبّت على مؤخرة الهيكل
6- حصلت على أقراص فرامل خاصّة يدخل في تركيبها السيراميك
7- كما حصلت على أنظمة تعليق تجعلها أكثر راحة وثباتا من مركبات GT-R السابقة.
8- بالنسبة لمقصورة السيارة فقد حصلت على واجهة قيادة جديدة كليا وحصلت الواجهة على مقود رياضي وشاشة لمسية متطورة
9- كما زيّنت مقاعد السيارة بعناصر مصنوعة من الكروم ألياف الكربون.
10 – ستعمل نسخ هذه السيارة بمحركات بنزين V6 توربينية بسعة 3.8 ليتر تولد عزما يعادل 570 و600 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.
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