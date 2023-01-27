عاجل.. حرق نسخ من المصحف في الدنمارك بعد جريمة السويد وهولندا

تواصل – وكالات:

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في الدنمارك، أنه جرى عملية حرق نسخ من المصحف بالقرب من القنصلية الروسية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك”، عن البعثة الدبلوماسية تأكيدها حرق المصحف الشريف، معلنة إدانة السفارة لهذه الأعمال.

“التعاون الإسلامي” تبحث حرق نسخ من المصحف

في الوقت نفسه، أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم اتصالا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو، لاستعراض أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة وتركيا وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا وآخرها حادثتا حرق نسخ من المصحف في السويد وهولندا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها موريتانيا يومي 16 و17 مارس 2023.

غضبة مليارية مسلمة في جميع أنحاء العالم

يأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه قيام متطرف سويدي بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة استوكهولم، غضبة مليارية مسلمة في جميع أنحاء العالم.

مظاهرات غاضبة في جنبات العالم الإسلامي

وخرجت مظاهرات غاضبة على الإساءات الغربية المتكررة تجاه كل ما هو إسلامي، وخاصة الإقدام على حرق نسخ من المصحف الشرف، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت أهداف تلك التصرفات المتطرفة ومنطلقاتها فريدة أم عقائدية أم سياسية؟

الغرب وازدواجية المعايير

وانتقد عدد من الرموز والدعاة في العالم الإسلامي ما أسموه بـ”ازدواجية المعايير” التي ينتهجها الغرب دومًا في تعامله مع قضايا العالم الإسلامي، مؤكدين أن الحملات التي تطال الإسلام ورموزه تستوجب إعادة النظر في سقف ما يمكن أن يصل إليه المرء في انتقاد الآخر ومقدساته.

وفي الوقت نفسه، ضجت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بواقعة حرق المصحف الشريف، حيث انتفض ملايين المسلمين معبرين عن غضبهم الشديد من الحقد الغربي المتواصل تجاه الدين الإسلامي الذي يدعو دومًا للتسامح واحترام الآخرين، متهمين السلطات في السويد بالتطرف والتواطؤ مع أصحاب هذه التصرفات.

المملكة تدين السماح بحرق المصحف في السويد

كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم، مؤكدة على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

المفتي: إحراق المصحف استفزاز لأكثر من مليار مسلم

وندّد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, بالعمل العبثي المشين الذي قام به أحد المتطرفين، بإقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد، مؤكداً أنه عمل استفزازي لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.

التعاون الإسلامي تدينُ حرقَ المصحف الشريف

من ناحيتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام المستوطنين المتطرفين على تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكدة أن هذه الجريمة تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين واعتداء على عقيدتهم، وتعتبر انتهاكًا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومن شأنها أن تغذي الكراهية والتطرف والعنف في العالم.

العيسى يُحذر من خطورة الممارسات المثيرة للكراهية

وحذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من خطورة الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسئ في جملة إساءاته لمفهوم الحريات وقيمها الإنسانية.

تريندات غاضبة تتصدر مواقع التواصل

وحسب “BBC”، فقد تصدرت التريندات الغاضبة على مواقع التواصل، وتعالت دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية عبر وسوم عديدة أبرزها” “غضبة مليارية على حرق المصحف”، و”مقاطعة المنتجات السويدية”، و”طرد السفير السويدي”، حيث دعا معلقون إلى إطلاق حملة جمع توقيعات إلكترونية لمقاطعة الشركات السويدية أسوة بحملات مقاطعة البضائع الفرنسية التي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد.

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