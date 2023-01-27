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“الصحة” تحذر من تناول التمر والعسل بكثرة.. وتكشف السبب

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“الصحة” تحذر من تناول التمر والعسل بكثرة.. وتكشف السبب

“الصحة” تحذر من تناول التمر والعسل بكثرة.. وتكشف السبب

“الصحة” تحذر من تناول التمر والعسل بكثرة.. وتكشف السبب
٠٨:٠٣:٥٧ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر حساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة من الإكثار من تناول التمر والعسل نظرا لأنهما يحتويان على كمية كبيرة من السكريات.

وقال الحساب عبر “تويتر” إنه يجب التقليل من هذه الأطعمة وعدم الالتفات إلى الأشخاص الذين يطالبون بالإكثار من تناولها.

وفي وقت سابق، أكدت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة «عش بصحة» على مجموعة من النصائح المهمة لممارسة التسوق السليم والتغذية المتوازنة.

وقسمت المنصة هذه النصائح على ثلاثة أشياء، قبل التسوق وأثناء التسوق وبعد التسوق.

قبل التسوق

1 – حدّد وجباتك واحتياجك طوال الأسبوع في قائمة واضحة.

2 – لا تتسوق وأنت جائع.

أثناء التسوق

1 – لا تنخدع بالتخفيضات والعروض.

2 – اعزل المنظفات عن الأطعمة في عربة التسوق.

3 – اشتر اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة.

4 – اختر الحليب ومشتقاته، قليلة الدسم.

5 – اقرأ البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات.

6 – لا تشتر المواد من الثلاجة ذات التبريد المنخفض.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التمر السعودية العسل المملكة تناول التمر والعسل عش بصحة وزارة الصحة

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