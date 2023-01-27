عاجل.. شرطة جدة تضبط 6 رجال وسيدة ظهروا بهذا الوضع وارتكبوا هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت اليوم الجمعة، من القبض على 7 أشخاص لمخالفتهم لائحة المحافظة على الذوق العام.

القبض على 6 مواطنين ومقيمة باكستانية

وأوضحت في بيان لها، أنها ألقت القبض على 6 مواطنين ومقيمة من الجنسية الباكستانية، ظهروا في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإجالتهم إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

ضبط مقيمين سرقوا قطعًا إلكترونية

وقبل أيام، قبضت شرطة جدة على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية.

وأكدت أنه تم ضبط بحوزتهم 5 أجهزة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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