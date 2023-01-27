بالعين المجردة.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي

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رصدت الجمعية الفلكية بجدة، ظاهرة فلكية تشهدها سماء الوطن العربي مساء اليوم الجمعة.

وفي ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي، رصدت الجمعية اصطفاف القمر ثم الكواكب المشتري والزهرة وزحل على التوالي باتجاه الافق الجنوب الغربي.

ونشرت الجمعية صورة عبر حسابها في موقع “تويتر” توثق الظاهرة الفلكية.

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ظاهرة نادرة

وفي يونيو الماضي، تمكن عشاق الفلك في العالم من رؤية كواكب (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل) بالعين المجردة متجاورة مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في حدث نادر لن يتكرر إلا بحلول عام 2040.

واصطف موكب الكواكب في الجانب الجنوبي الشرقي من السماء برفقة الهلال للمرة الأولى منذ 18 عامًا، حيث كانت الكواكب الأربعة مرتفعة في السماء باستثناء عطارد الذي انخفض في الأفق.

وبدأ هذا العرض”النادر المكون من خمسة كواكب في بداية يونيو عندما ارتفع كوكب زحل يوم 14″، وفقًا لما أعلنته قبة أدلر السماوية بشيكاغو، في تصريحات صحفية.

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واستمتع آلاف الأشخاص في العالم برصد الكواكب المرئية في صف واحد على الرغم من أنها تبعد ملايين الكيلومترات عن الأرض، حيث يبعد عنها زحل بحوالي مليار ونصف كيلومتر والمشتري بـ750 مليون كيلومتر والمريخ بـ200 مليون كيلومتر تقريبًا.

ومن الشائع رؤية كوكبين متقاربين في سماء الليل، لكن تصبح الظاهرة السماوية المعروفة باسم “الاقتران” أكثر ندرة عند وجود المزيد من الكواكب.