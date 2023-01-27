الدفاع الروسية: القضاء على عشرات العسكريين بمحاور مختلفة في أوكرانيا

تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قتلت أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا على محور دونيتسك، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تدمير معدات أمريكية الصنع

وأوضحت أنها تمكنت من مقتل وجرح 40 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، وتدمير معدات أمريكية الصنع.

إسقاط مقاتلة هجومية أوكرانية

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة هجومية أوكرانية من طراز “سو-25” و11 طائرة مسيرة، إلى جانب ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، بينت الوزارة أن قوات “فوستوك” الروسية سيطرت على مناطق جديدة، مؤكدة أن أوكرانيا فقدت خلال الهجوم نحو 65 جنديًا.

الكرملن: روسيا تتكيف مع سياسة العقوبات

فيما أعلن الكرملين، أن روسيا تتكيف مع سياسة العقوبات ما يجعل تأثيرها محدودا في كافة القطاعات، مؤكدًا أن موسكو أغلقت موقعي الاستخبارات وجهاز الأمن الفيدرالي الأمركيين الإلكترونيين بتهمة نشر معلومات خاطئة.

حزمة مساعدات عسكرية جديدة

فيما كشفت السلطات في بلجيكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 92 مليون يورو لأوكرانيا تشمل صواريخ وقنابل وأسلحة صغيرة.

أوكرانيا: نحتاج 17 مليار دولار إضافي

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها تحتاج 17 مليار دولار إضافي هذا العام لإصلاحات الطاقة وإزالة الألغام واستعادة البنية التحتية.

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