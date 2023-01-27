“شؤون الحرمين”: 8 آلاف عربة لخدمة المعتمرين والمصلين

تواصل – واس :

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنه تم تجهيز 5 آلاف عربة عادية و3 آلاف عربة كهربائية وربطها عبر تطبيق “تنقل”، للتيسير على المعتمرين والمصلين ، اليوم.

وأوضحت أنه تم توفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخولهم وخروجهم وإرشادهم.

وساندت التقنية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام حيث يعمل 11 روبورتاً ذكيا حتى 8 ساعات، و20 بايوكير للتعقيم، وكذلك 20 جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي.

نشر فرق ميدانية

وأشارت إلى إلى نشر عدة فرق تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات.

وأضافت: كما قام 200 مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية على 4000 عامل وعاملة لغسل المسجد الحرام (10) مرات، وتهيئة 7000 عبوة ماء زمزم و(800) عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين والمعتمرين، فيما وُزعت (4500) حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر.

خطط ميدانية

وتضمنت الخطط الميدانية تشغيل السلالم الكهربائية، والمصاعد الكهربائية، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الامطار وتقلبات الطقس.

كما جندث الرئاسة فريق عمل هندسي ميداني لتجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الامام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة ، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة وتشغيل وصيانة الانظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه.

الوكالات النسائية

بالمقابل استعدت الوكالات النسائية لخدمة قاصدات المسجد الحرام واستقبالهن بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا كالمصاحف وعبوات ماء زمزم وتهيئة المصليات وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كالقلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم.

كما تنفذ الكفاءات النسائية خطط تفويج ميسرة في يوم الجمعة لتضمن آلية دخول وخروج القاصدات إضافه إلى خدمات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني وتنظيم الحشود وسقيا زمزم والترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام.

وتنوعت خدمات الرئاسة في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام بين مشربيات ماء زمزم، وتكييف ودواليب للمصاحف ونظام صوتي وأنظمة الإنارة وتأمين السجاد وتهيئة دورات المياه بالإضافة لتشغيل عدد من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين و كبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة.

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