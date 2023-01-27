“خطر خفي”.. مطالبات بحظر مواقد الغاز بسبب أضرارها الجسيمة

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أثارت مطالبات بحظر مواقد الغاز الطبيعي، جدلاً في الولايات المتحدة، بعد أن دعت جهة حكومية كبرى إلى حظرها، بسبب الأضرار الصحية الناجمة عنها.

قال مفوض لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، ريتشارد ترومكا جونيور في مقابلة: “هذا خطر خفي.. المنتجات التي لا يمكن جعلها آمنة يمكن حظرها”.

غير أنه سرعان ما تراجع عن البيان، قائلاً إن اللجنة تريد تقييم المخاطر التي تشكلها انبعاثات مواقد الغاز الداخلية ولكن ليس لديها خطط لحظر مواقد الغاز.

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ملوثات ضارة تنبعث من مواقد الغاز

يأتي هذا فيما يقول الخبراء إن مواقد الغاز ينبعث منها مجموعة متنوعة من الملوثات الضارة في هواء المنزل، بما فيها ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والبنزين والفورمالديهايد وحتى نوع الجسيمات التي تسهم في الضباب الدخاني.

قال الدكتور ميلان هان، رئيس قسم أمراض الرئة والرعاية الحرجة في جامعة ميتشيجان في آن أربور: “من المعروف أن كل هذه الآثار لها آثار سلبية على صحة الإنسان” .

وحذر إريك ليبل، كبير العلماء في معهد الطاقة الصحية (PSE) في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، من أن بعض هذه الملوثات تنبعث من خلال التسريبات المجهرية التي تحدث حتى عند إيقاف تشغيل الموقد، ويتولد البعض الآخر من اللهب الأزرق للموقد.

ومع ذلك، بدأ الباحثون فقط في ربط هذه الانبعاثات بقوة بالأمراض الفعلية التي تحدث في المنازل التي تحتوي على مواقد الغاز. وبينما يعتقد الخبراء أن مواقد الغاز تشكل مستوى معينًا من المخاطر على جودة الهواء الداخلي، إلا أنهم يحذرون من ضرورة وضع الخطر في سياقه المناسب.

قال هان: “هناك أيضًا الكثير من التهديدات الرئوية الأخرى للناس في منازلهم. نحن نعلم أن مواقد حرق الأخشاب يمكن أن ترتبط بأمراض الرئة عبر الطيف العمري. الرادون هو السبب الثاني لسرطان الرئة في الولايات المتحدة. أنا لا أقول أن الخطر ليس موجودًا. إنه حقيقي. ولكن أعتقد أن ذلك يعتمد على وضعك كفرد”.

وتحدث هان من واقع خبرته، قائلاً إن لديه موقد غاز، ولديه ابن عمره 9 سنوات مصاب بالربو تحت السيطرة.

وأضاف: “أفعل كل ما بوسعي للتخفيف من المخاطر في منزلي. ولكن عندما يحين الوقت لاستبدال الموقد، ربما سأستخدم نموذجًا كهربائيًا”.

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13 في المئة من حالات الربو بسبب مواقد الغاز

واندلع الجدل بعدما توصلت الأدلة إلى أن ما يقرب من 13 في المئة من حالات الربو الحالية في مرحلة الطفولة في الولايات المتحدة يمكن أن تُعزى إلى استخدام موقد الغاز.

وتستخدم حوالي 35 في المئة من الأسر الأمريكية مواقد الغاز الداخلية للطهي، وفقًا للدراسة التي نُشرت مؤخرًا في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة .

ورداً على تلك الدراسة، قال ترومكا إن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ستجري مراجعة عامة للمخاطر الصحية التي تشكلها مواقد الغاز.

واحتوت عينات مأخوذة من 69 موقدًا للطهي في منطقة بوسطن على 21 ملوثًا خطيرًا للهواء على الأقل، بما في ذلك البنزين والتولوين وإيثيل بنزين والزيلين والهكسان، وفقًا لدراسة نشرت في يونيو 2022 في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا .

وراجع ليبل مواقد الغاز في 53 منزلاً في كاليفورنيا ووجد أن حوالي ثلاثة أرباع جميع انبعاثات غاز الميثان المسجلة تحدث في الداخل أثناء توقف المواقد، وفقًا لتقرير نشر في يناير 2022 في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا.

قال ليبل: “هناك احتمال أن تصدر هذه المواقد غازًا في منزلك بمستويات تؤثر فيها التركيزات على صحتك. لكن التركيز لن يحصل على ما يكفي لتكون قادرًا على شمه بالضرورة لأنه ليس خطرًا متفجرًا عند هذه التركيزات، على الرغم من أنه لا يزال يمثل خطرًا على الصحة والمناخ”.

وأضاف أن جميع الأدلة تشير إلى أن هذه المشكلات تعتمد على تقنية مواقد الغاز الطبيعي بغض النظر عن العمر أو طراز الجهاز الفردي.

ولكن ما مقدار المخاطر التي تشكلها هذه الانبعاثات بالضبط ، لا سيما النظر في الأشياء الأخرى التي تسهم في رداءة جودة الهواء الداخلي؟

قال ليبل “هناك العديد من المصادر المركبة الأخرى لثاني أكسيد النيتروجين. إذا كنت تعيش بالقرب من طريق سريع، فهذا مصدر كبير لثاني أكسيد النيتروجين. لذلك من الصعب معرفة حجم مشكلة مواقد الغاز، من حيث التأثير الكلي على المخاوف الصحية مثل الربو”.

وأضاف هان، أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للناس القيام بها لجعل مواقد الغاز الخاصة بهم أكثر أمانًا.

وأشارت الدراسات إلى أن تشغيل تنقية الهواء باستخدام مرشحات “هيبا” يمكن أن يساعد في تخفيف الانبعاثات الناتجة عن مواقد الغاز.

ووفق هان، فإنه يمكن للناس أيضًا تحسين التهوية عن طريق تشغيل مروحة شفاط أثناء استخدام موقدهم، خاصة إذا كانت تنفث للخارج، وفتح النوافذ أثناء الطهي.

قال ليبل إن الأشخاص الذين لديهم مواقد غاز يمكنهم أيضًا الاستفادة من أجهزة كونترتوب بسيطة مثل غلايات الشاي الكهربائية والأطباق الساخنة.