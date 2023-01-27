الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط وافد بتأشيرة زيارة مارس مهنة الحجامة دون تصريح في القصيم
العالم في أسبوع.. نظام جديد لجباية الزكاة.. وإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي
بعد اقتحام جنين.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات فلسطينية مع الاحتلال
“الصحة”: هناك عدة أنماط لفيروس الإنفلونزا بعضها مضاعفاته خطيرة
شاهد.. لحظة إنقاذ طفل داخل صيدلية بالعراق بعد تعرضه للاختناق
“المرور” تكشف عن عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ضبط وافد بتأشيرة زيارة مارس مهنة الحجامة دون تصريح في القصيم

ضبط وافد بتأشيرة زيارة مارس مهنة الحجامة دون تصريح في القصيم

ضبط وافد بتأشيرة زيارة مارس مهنة الحجامة دون تصريح في القصيم
٠٧:٠٦:٠٨ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، أنها ضبطت وافدًا بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

الوافد مارس مهنة الحجامة دون تصريح

وأوضحت أن الوافد مارس مهنة الحجامة دون تصريح، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، عن ضبط مواطن لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح، مؤكدة أنه تمت إحالته للنيابة بعدما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ضبط مقيم ادّعى تعرضه للسلب

كما ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لادّعائه تعرضه للسلب.

وادّعى المواطن اليمني سلب أوراقه الثبوتية ومبالغ مالية من مجهولين تحت تهديد السلاح، وكسر زجاج المركبة التي يقودها، لكن تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة البلاغ، وتم ضبط الأموال مخبأة داخل المركبة.

إقرأ أيضًا:

شرطة القصيم تضبط ممارسًا لمهنة الحجامة دون تصريح

شرطة القصيم تقبض على يمني ادّعى تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح

الكلمات الدلالية:
الحجامة القصيم النيابة العامة ضبط وافد بتأشيرة مهنة الحجامة

مواد ذات صلة

المزيد
قرار من هيئة «تقويم التعليم» بشأن الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات

قرار من هيئة «تقويم التعليم» بشأن الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات

٠٩:١٤ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢
تهنئة «العيد».. طيران الأسد وروسيا يقصفان حلب بـ«القنابل العنقودية»

تهنئة «العيد».. طيران الأسد وروسيا يقصفان حلب بـ«القنابل العنقودية»

١٠:٤٠ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠١٦
أهالي العوامية يوجهون رسالة لـ«الإرهابيين» بالقطيف

أهالي العوامية يوجهون رسالة لـ«الإرهابيين» بالقطيف

٠٢:١٣ م، الأثنين، ٢٩ مايو ٢٠١٧
تعرف على أهم توصيات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

تعرف على أهم توصيات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

٠٥:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *