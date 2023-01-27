بعد اقتحام جنين.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات فلسطينية مع الاحتلال

تواصل – وكالات:

أصيب اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين بالاختناق، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال شهدتها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق

وأفادت وكالة “وفا” الرسمية، أن المواجهات تركزت في منطقة خربة تقوع على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

كما أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين وادت لارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات.

إصابات برصاص الاحتلال

وأضافت نقلًا عن مصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه البلدة، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة مما أدى لوقوع 3 إصابات والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيًا.

قناصة الاحتلال ينتشرون على أسطح منازل

وأوضح أن عدد من قناصة الاحتلال انتشروا على أسطح منازل المواطنين وأطلقوا رصاصهم باتجاه الشبان دون وقوع إصابات، مشيرا الى قيامهم بنصب كمائن في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أية اعتقالات.

عمليات اختناق في شمال القدس المحتلة

في الوقت نفسه، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت جماهير فلسطينية غفيرة شيعت بعد صلاة الجمعة، جثمان الشهيد محيسن الذي ارتقى أمس جراء إصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في الرام عقب قمع الاحتلال مسيرة خرجت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها.

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء

وعقب صلاة الجمعة أقامت مساجد دولة فلسطين، صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة جنين، الذين ارتقوا أمس بنيران قوات الاحتلال، وشهداء فلسطين كافة، متضرعين إلى الله أن يرحم الشهداء وأن يتقبلهم في عليين.

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