“الصحة”: هناك عدة أنماط لفيروس الإنفلونزا بعضها مضاعفاته خطيرة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من أن عدة أنماط للفيروس المسبب للإنفلونزا، وبعضها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

جاء ذلك في منشور توعوي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر”، للتحذير من خطر فيروس الإنفلونزا، نافية بذلك مزاعم بعدم وجود مضاعفات خطيرة من الإصابة بالإنفلونزا.

وكانن الوزارة حذرت في منشور سابق من أن الأطفال يعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة في مرض الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، حيث حثت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر”، على حجز موعد للطفل لأخذ اللقاح للحفاظ على سلامته.

مضاعفات الأنفلونزا عند الأطفال

وبينت عبر “إنفوجرافيك” مضاعفات الأنفلونزا عند الأطفال على النحو التالي:

1 -مشاكل الجيوب الأنفية

2 -الالتهاب الرئوي

3 -نوبات احتدام الربو

4 – التهاب الأذن

5 – متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

6 – التهاب الشعب الهوائية

7 – في حالات نادرة يمكن أن تؤدي مضاعفات الأنفلونزا إلى الوفاة

هؤلاء الأكثر عرضة للخطر

وفي منشور سابق، أوضحت الوزارة، أن الأطفال من عمر عامين إلى خمسة أعوام تكون إصابتهم خطيرة حين تعرضهم للإصابة في الأنفلونزا الموسمية، في حين تكون أشد خطورة على الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين.

ودعت “الصحة” الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأطفالهم عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.